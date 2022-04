incidente stradale mortale nella Galleria del Vestito, tra Massa e Arni. Un ragazzo di 18 anni, che era alla guida di una moto

incidente stradale mortale nella Galleria del Vestito, tra Massa e Arni. Un ragazzo di 18 anni, che era alla guida di una moto, è deceduto, mentre una ragazza di 14 anni che era dietro di lui sulla stessa moto è in gravi condizioni ed è stata presa in carico in questi minuti da Pegaso 3 (non sappiamo ancora dove verrà trasportata, forse Cisanello).

Oltre a Pegaso sono intervenute: automedica di Massa, ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca di Massa la Polizia. La dinamica è tutta da chiarire. Sembra che ci fossero 2-3 moto insieme. Quella del 18enne forse è scivolata via in galleria con esito tragico.

Il nome del giovane deceduto ci risulterebbe questo: Daniele Salati, 18 anni, di Massa.