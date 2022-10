INCIDENTE STRADALE IN A11 TRA I CASELLI MONTECATINI TERME – CHIESINA

I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini sono intervenuti sul tratto autostradale A11 al km 41 tra caselli di Montecatini e Chiesina Uzzanese per un incidente stradale dove un mezzo pesante ha divelto diversi metri di new jersey e si è intraversato interrompendo completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Si registra un solo ferito lieve, i Vigili del fuoco stanno garantendo la sicurezza dello scenario, in attesa dei mezzi della società Autostrade per il ripristino. Sul posto Polizia Stradale.