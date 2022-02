INCIDENTE STRADALE IN A1

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in autostrada A1 al km 331,700.

Coinvolti nell’incidente una vettura ed un mezzo pesante che trasportava cemento in polvere.

L’autista del camion è stato estratto dal personale VF, per poi essere affidato ai sanitari del 118.

Sul posto anche la

Polizia Stradale e personale della società Autostrade.