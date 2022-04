INCIDENTE STRADALE – Ferito un uomo di 60 anni, portato con Pegaso in codice rosso a Cisanello

Chiamata delle 16.50 per scontro tra due scooter in via Maroncelli angolo via Leopardi a Viareggio.

Ferito un uomo di 60 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato portato con Pegaso in codice rosso a Cisanello. Intervenute automedica sud e

ambulanza della Croce Verde di Viareggio