incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura che si è ribaltata su un fianco. – salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti intorno alle ore 11.40 di questa mattina nel Comune di Camaiore, Via Pietratecchia località Butignano, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura che si è ribaltata su un fianco.

La conducente, una volta stabilizzata dai sanitari, è stata estratta dal personale VF tramite l’utilizzo delle cesoie e del divaricatore che hanno permesso di liberare la signora dalle lamiere.

La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno poi provveduto al successivo trasporto all’ospedale Versilia per le cure del caso.