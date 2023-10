incidente stradale che ha coinvolto 5 autovetture e un mezzo pesante. – sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti intorno alle ore 9.35 sul raccordo autostradale Siena Firenze dopo l’uscita di Badesse direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto 5 autovetture e un mezzo pesante.

5 i feriti presi in carico dai sanitari, mentre una persona rimasta incastrata tra le lamiere è stata estratta dalla squadra VF, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervento ancora in corso con il tratto di strada tra Siena nord e Monteriggioni momentaneamente chiuso.