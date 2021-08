incidente stradale a montecarlo con pegaso a cisanello

Scontro frontale fra 2 auto a Montecarlo in via Montecarlo di fronte tenuta Buonconvento. Alle guida 2 ragazze, una dell’87 portata con Pegaso a Cisanello codice rosso. L’altra in codice giallo al pronto soccorso di Lucca. notizia in aggiornamento