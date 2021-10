INCIDENTE STRADALE A MASSAROSA IN CODICE ROSSO AL VERSILIA

INCIDENTE STRADALE A MASSAROSA IN CODICE ROSSO AL VERSILIA

Chiamata 118 delle 14.51 per scontro auto-motorino a Massarosa in Via Sarzanese zona Scuole medie.

1 ferito, maschio (non sappiamo età) portato in codice rosso per politrauma all’ospedale Versilia, ma sempre cosciente. Intervenuti ambulanza di Massarosa e Polizia municipale