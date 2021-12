INCIDENTE STRADALE A DIECIMO INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti intorno alle ore 18.30 sulla Via Lodovica, in località Diecimo, per un incidente stradale che ha visto coinvolti 3 veicoli.

Due le persone rimaste ferite, una delle quali è stata estratta dalla vettura dalla squadra VF, per poi essere affidata ai sanitari del 118.

Sul Posto anche i Carabinieri.