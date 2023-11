INCIDENTE STRADALE A CASTIGLION FIORENTINO

INCIDENTE STRADALE A CASTIGLION FIORENTINO

tra due auto oggi all’ora di pranzo



Sul posto, sono intervenuti i mezzi del 118 di Arezzo per prestare soccorso alle persone rimaste ferite nell’incidente.

Un uomo di 57 anni è stato trasportato a Siena in codice giallo con il Pegaso 2, altri due uomini di 79 e 44 anni sono ricoverati all’ospedale della Fratta.