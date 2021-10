incidente nella zona lancio di due paracadutisti – con pegaso a careggi – e cisanello entrambi in codice rosso

Chiamata delle 12.24 per due giovani paracadutisti della Brigata Folgore feriti dopo lancio in via Bientina ad Altopascio (zona dei laghetti). La zona di lancio si chiama “Nella”. Ragazzo di 21 anni con politrauma portato in codice rosso al CTO di Careggi con Pegaso 3. Ragazza (non sappiamo età) portata con “India” di Lucca sempre in codice rosso a Cisanello. Intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri