Terricciola – INCIDENTE MORTALE – Un morto e un ferito

Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina nel comune di a Terricciola, sulla strada provinciale 41.

Quando i mezzi del 118 sono arrivati sul posto, il 44enne, residente a Peccioli, era già in arresto cardiaco e la manovre per rianimarlo sono risultate, purtroppo, vane. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.