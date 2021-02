Incidente mortale sul sentiero CAI Via Vandelli località Resceto (Massa) sul monte Tambura.

Un uomo di 45 anni (non sappiamo di più) è precipitato per circa 400 metri ed è deceduto. Allertato anche Pegaso ma non c’è stato niente da fare. In corso il recupero. Sul posto anche Soccorso Alpino e Forze dell’Ordine.