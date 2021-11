INCIDENTE MORTALE A VIAREGGIO

Chiamata delle 11.44 per scontro auto-scooter in via Comparini in zona Bicchio a Viareggio.

Il conducente dello scooter, un uomo di 64 anni, è deceduto sul colpo.

Incidente mortale all’incrocio fra la via Aurelia e via dei Comparini a Bicchio. A scontrarsi uno scooter guidato da Pier Luigi Gemignani, 64enne residente a Torre del Lago,

e un’auto, guidata da una donna, che viaggiava su via dei Comparini in direzione di Sea.

lo scontro e’ stato violentissimo, è stato fatale per il conducente dello scooter.

Inutile le operazioni di rianimazione da parte del persone dell’automedica e delle ambulanze inviate sul posto dal 118. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di Viareggio.

notizia ibn aggiornamento