Incidente mortale a Lunata

Incidente mortale in via Pesciatina a Lunata (LU) all’altezza del Penny Market.

Un uomo straniero ma residente a Lucca è stato investito mentre attraversava a piedi la strada riportando traumi importanti. I sanitari hanno provato a fare rianimazione ma non c’è stato niente da fare.

Portate all’ospedale di Lucca in codice verde anche due persone che erano a bordo di auto: una per lo shock mentre l’altra per un leggero trauma ad un arto.

Sul posto sono intervenute automedica di Lucca e ambulanza della Misericordia di Capannori.

Intervenuti anche i Carabinieri di Lucca ed i Vigili del Fuoco di Lucca. Inizialmente era stato allertato il Pegaso, poi la missione è stata annullata.