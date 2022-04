INCIDENTE MORTALE A FORNACI DI BARGA

Chiamata delle 12.50 per donna di 56 anni (non sappiamo nominativo) deceduta dopo essere stata investita da un’auto in Via della Repubblica a Fornaci di Barga – località “Due Strade”. Quando sono arrivati i soccorritori purtroppo non c’era più niente da fare.

Sono intervenuti: automedica di Barga, ambulanza della Misericordia del Barghigiano e Carabinieri

notizia in aggiornamento