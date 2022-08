INCIDENTE MORTALE A CAPANNORI – UNA BAMBINA TRASPORTATA CON PEGASO AL MEYER

scontro frontale tra due auto alle 11.07 in località Lunata a Capannori.

L’occupante di una delle due auto (nom abbiamo dati anagrafici e quindi neanche età) è deceduto.

Inizialmente era stato allertato anche Pegaso, che però è stato utilizzato per altro trasporto.

I soccorsi all’uomo, apparso subito molto grave, si sono infatti rivelati inutili e i sanitari – dopo aver tentato di rianimarlo – non hanno potuto che constatare il decesso.

Sull’altra auto c’erano un uomo di 32 anni residente nella zona di Capannori, insieme a sua figlia (non sappiamo età).

La bambina è stata portata con elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze.

Il padre è stato portato in giallo all’ospedale di Lucca.

Oltre a Pegaso, sono intervenuti la Misericordia di Montecarlo, i vigili del fuoco e la polizia municipale