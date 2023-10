INCIDENTE MORTALE A BARGA

Un uomo, Giovanni Michelini 65 anni di Barga, è finito fuoristrada ed è deceduto nella montagna barghigiana. L’incidente è avvenuto lungo la strada sterrata che raggiunge San Bartolomeo e poi prosegue fino a San Pellegrino in Alpe; il luogo del fatto non troppo distante da Capo Corsonna. La chiamata dei soccorsi è avvenuta alle 19 circa.

Chiamata per auto finita in un burrone in località Vetricia a Barga ( vista da un abitante della zona). Incidente avvenuto intorno alle 19 ma intervento ancora in corso. Uomo di 65 anni della zona di Barga deceduto nell’incidente, forse però per malore. Intervenuta ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo, che sta tornando dopo l’accertamento del decesso da parte dei sanitari. Sul posto anche Polizia e Vigili del Fuoco

IN AGGIORNAMENTO