Incidente in montagna sul monte Roccandagia: muore un escursionista

Ancora un incidente sulle Apuane. E’ in corso in questi minuti un intervento del soccorso alpino sul monte Roccandagia, nel comune di Vagli Sotto, per soccorrere un escursionista caduto.

La centrale del 118 è stata allertata intorno alle 13.20. Allertato l’elisoccorso Pegaso che, dalla piazzola di Orto Murato, ha caricato il personale dirigendosi sul posto. I vigili del fuoco sono stati informati dalla centrale del 112, per conoscenza, e sono stati pre-allertati. Trattandosi di un intervento sanitario però, così come prevede il regolamento, i pompieri non sono stati ancora mobilitati al momento.

Notizia in aggiornamento

Grave incidente per due escursionisti nel territorio del Comune di Vagli di Sotto, sul monte Roccandagia. Uno è deceduto dopo la caduta.