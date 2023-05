Incidente fatale a Desenzano: muore un motociclista di 19 anni

Una tragedia si è consumata a Desenzano attorno alle 13 di oggi: un giovane di soli 19 anni ha perso la vita in un incidente che si è verificato nei pressi dell’ hotel Oliveto.

Il diciannovenne viaggiava in sella alla sua motocicletta quando per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenute ambulanza, elisoccorso e Polizia Locale di Desenzano. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvare la vita al giovane motociclista.