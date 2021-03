Incidente con ribaltamento a Pescia. Interviene la polizia municipale, lievi ferite

La polizia municipale di Pescia è intervenuta nella mattinata di oggi, giovedì 4 marzo 2021, per un incidente fra due autovetture che ha comportato una interruzione della viabilità per circa un’ora.

L’incidente, dagli esiti per fortuna lievi per i conducenti nonostante i mezzi abbiano riportato ingenti danni e uno di essi si sia addirittura ribaltato, si è verificato verso le 9,45 in via Dante Alighieri in direzione Pescia, dove sono i campi da tennis.

E’ stato necessario ripristinare anche la sede stradale e la circolazione è stata riaperta appunto dopo un’ora di lavoro