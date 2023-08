INCIDENTE AUTO BICI IL CICLISTA CON PEGASO A CISANELLO IN CODICE ROSSO

Chiamata delle 8.02 per scontro tra auto e bicicletta ad Altopascio, località Marginone, all’incrocio tra via Mammianese sud e via Cantini. Un uomo del 1947 (quello con la bici) ha riportato trauma cranico importante ed è stato portato in codice rosso, con Pegaso 1, all’ospedale di Cisanello.

[09:37, 21/8/2023] Siroo Del Grande: Sono intervenuti anche: ambulanza della Croce Verde di Lucca, automedica di Lucca e Vigili Urbani