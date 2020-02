Incidente all’istituto agrario di Mutigliano: il Comune aveva raccomandato di sfalsare gli orari per ragioni di sicurezza

L’amministrazione comunale già dall’aprile dello scorso anno si era attivata con i tutti i soggetti coinvolti per ottenere uno sfalsamento degli orari di uscita degli studenti rispetto all’arrivo dei mezzi di trasporto pubblico, in modo che al termine delle lezioni il bus si trovasse già fermo di fronte all’entrata della scuola, consentendo così la salita dei ragazzi sul mezzo in piena sicurezza.