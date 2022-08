INCENTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA SINO AL PROSSIMO 21 SETTEMBRE

Un aiuto alle famiglie meno abbienti per sostenere le spese scolastiche

INCENTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA SINO AL PROSSIMO 21 SETTEMBRE

SERAVEZZA – Incentivi economici per sostenere il diritto allo studio degli studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate. C’è tempo sino al prossimo 21 settembre per presentare domanda al “Pacchetto scuola” che permette di accedere all’assegnazione dell’incentivo economico finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica.

Si tratta di un aiuto che consentirà, alle famiglie che ne hanno diritto, di accedere a fondi per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e per servizi scolastici.

Destinatari del fondo sono studentesse e studenti residenti nel comune di Seravezza, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli enti locali inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78.

Il bando ed il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Seravezza, all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it.

Le domande d’ammissione al bando devono pervenire al Comune di Seravezza entro il prossimo 21 settembre, allegando copia del documento di identità del richiedente, attraverso le seguenti modalità: con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.seravezza. lucca.it, oppure a mezzo p.e.c. all’indirizzo protocollo.seravezza@ postacert.toscana.it, infine a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato ricevimento, la responsabilità rimane in capo al richiedente ed il Comune è sollevato da qualsiasi conseguenza.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune: tel. 0584 757756 e 0584 757728; e-mail ufficioscuola@comune. seravezza.lucca.it.