Un triste risveglio questa mattina- esordisce Yamila Bertieri consigliere comunale con “Orgoglio Comune” ma, in quota Lega, che ha ricevuto diversi messaggi in cui le è stata data la notizia di un incendio avvenuto questa notte, zona Tombeto e località Bandiera- Borgo a Mozzano.

Per fortuna- aggiunge il consigliere- nessuno è stato coinvolto ma, purtroppo il territorio non è la prima volta che è oggetto di queste situazioni (diverse tra loro ma, con un denominatore comune: il fuoco).

Come consigliere e insieme al gruppo di cui faccio parte in opposizione, più volte abbiamo evidenziato quanto sia importante la cura dei terreni in particolare modo di quelli incolti, poiché tra le conseguenze del loro abbandono vi é proprio il rischio incidenti (situazione confermata anche durante un confronto che ho fatto un anno e mezzo fa con chi nel settore ci lavora, per un’interrogazione in cui ho chiesto l’installazione di idranti nei vari punti delle frazioni).