Incendio nella notte in una palazzina a Marina di Pietrasanta

I vigili del fuoco del Comando di Lucca e dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio, con il supporto dei colleghi dei comandi di Pisa e Massa Carrara, sono intervenuti questa notte intorno alle ore 2.00 a Marina di Pietrasanta, Via Ficalucci, per un incendio scaturito all’interno di un appartamento posto al secondo piano in una palazzina di 4 piani.

L’incendio è stato estinto e 20 persone sono state momentaneamente evacuate. 3 persone sono state affidate ai sanitari del 118 per inalazione da fumo. Al momento sono in atto le operazioni di Polizia Giudiziaria e di messa in sicurezza. 8 gli appartamenti dichiarati momentaneamente inagibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie e non appena possibile verrà effettuato il recupero beni dagli appartamenti non interessati dall’incendio.