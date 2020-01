Incendio nel parcheggio, distrutte due roulotte

Un incendio divampato giovedi sera intorno alle 22 ha distrutto due roulotte in un parcheggio di via Nicola Pisano a Viareggio. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non ci sono feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma si presume che l’origine sia dolosa essendo le due roulotte parcheggiate ben distanti una dall’altra. Sulla vicenda indaga la polizia.