Incendio in Vaiana a Forte dei Marmi

Incendio in Vaiana – Sabato mattina intorno alle 12,00 si è sviluppato un importante incendio nella zona di Vaiana, in via Martiri di Sant’Anna al confine con il comune di Pietrasanta, per cause ancora in via di accertamento.

L’Amministrazione Comunale presente immediatamente sul posto per coordinare i soccorsi di emergenza ringrazia gli abitanti del luogo che si sono daimmediatamente attivati con i mezzi a loro disposizione per contenere l’incendio in attesa dei soccorsi, i Vigili del del Fuoco, il comando della Polizia Municipale di Forte dei Marmi che ha provveduto alla sicurezza delle strade, Emanuele Giunta referente per la Protezione Civile del Comune.

Si invita la cittadinanza visto il livello in questi giorni di rischio alto di incendi, a tenere i terreni incolti puliti.