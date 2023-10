INCENDIO IN UN PRONTO MODA CINESE – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 5.00, in via gora del pero a Prato, per un incendio sviluppatosi all’interno di un pronto moda cinese. Sul posto 2 squadre, 2 autobotti e l’autoscala, oltre a vari mezzi di supporto, il funzionario di guardia ed il comandante. Le fiamme sono state prontamente messe sotto controllo e la struttura non ha subito danni da comprometterne la staticità. Le cause sono in corso di accertamento da parte del personale del nucleo di polizia giudiziaria del comando.

Sul posto anche polizia di stato, polizia municipale e personale del 118, allertato in via precauzionale.