incendio in un palazzo a pisa sul posto i vigili del fuoco

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sta intervenendo in Via Amerigo Vespucci a Pisa, per un incendio sviluppatosi in un edificio.

L’intervento è ancora in corso e le cause sono in corso di accertamento. Sono state evacuate in via precauzionale un paio di famiglie che abitano nel palazzo accanto. Non si segnalano persone coinvolte.