Incendio in località Monsagrati di Pescaglia.

Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco, una squadra dell’Unione Mediavalle in arrivo. Direzione Operazioni dell’Unione Mediavalle.

per non farci mancare niente, incendio a Monsagrati Alto.

L’incendio è in fase di risoluzione, nonostante il vento, grazie all’intervento delle squadre dell’Unione, dei volontari (grazie soprattutto a Mauro Sorbi per la sua tempestività) e dei Vigili del fuoco.

Vi ricordo che c’è il divieto di bruciare fino al 31 Marzo.