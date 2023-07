Incendio in località Carrubo comune Monte Argentario, iniziata bonifica

Iniziate le operazioni di bonifica della zona percorsa dalle fiamme in località Carrubo, comune Monte Argentario. A breve termineranno anche i lanci dell’elicottero regionale che sotto il coordinamento di un direttore operazioni e in collaborazione con le squadre di terra ha contribuito al contenimento delle fiamme in una zona particolarmente a rischio per la numerosa presenza di abitazioni. Lo comunica la Sala operativa antincendi boschivi della Regione Toscana.

L’incendio, partito a causa del distacco di alcuni cavi di alta tensione ha suscitato non poca apprensione.

Altre informazioni e dettagli saranno inviati appena disponibili.

