Incendio in corso nel centro storico di Pietrasanta

Un immobile sta andando a fuoco nel centro storico di Pietrasanta, in Via Teatro, sul posto ben 4 squadre di Vigili del Fuoco, personale del 118 e la Polizia Municipale che ha bloccato l’accesso a tutta l’area circostante. Pare che siano state ricoverate, in codice verde, due donne all’Ospedale Versilia. Al momento non si hanno notizie certe sulle cause, ma pare si sia sviluppato dalla canna fumaria del camino.