Incendio in corso in via Calagrande a Piano di Mommio

Incendio in corso in via Calagrande a Piano di Mommio Le fiamme sembrerebbero partite da alcune baracche e poi si sono estese in direzione nord verso l’autostrada, interessando la linea Telecom Sul posto le forze dell’ordine i vigili del fuoco e un elicottero dell’antincendio boschivo, intervento in corso