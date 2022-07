incendio di vegetazione a massarosa – sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, stanno intervenendo nel comune Massarosa di Via di Montramito, per l’ incendio di vegetazione. I Vigili del fuoco sono a presidio delle abitazioni presenti in prossimità dell’incendio. Sul posto squadre di volontari AIB e Elicottero antincendio della Regione.