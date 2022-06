incendio di un edificio industriale. – sul posto i vigili del fuoco

vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, stanno intervenendo nel comune di Prato in Via Onorio Vannucchi, per un incendio di un edificio industriale.

In supporto stanno intervenendo squadre dai comando di Firenze e di Pistoia.

Seguiranno aggiornamenti.