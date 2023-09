INCENDIO DI UN BOSCO A VAIANO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco di Prato, stanno intervenendo dalle 10 di questa mattina nel comune di Vaiano, loc. Schignano, per un incendio di bosco. Sul posto sta operando una squadra del distaccamento di Montemurlo supportata da autobotti provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Vaiano. Presenti anche il direttore delle operazioni della Regione e numerose squadre di volontari AIB della VAB e del Centro Scienze Naturali, oltre a 2 elicotteri del servizio antincendio regionale. Operazioni ancora in corso, i residenti di alcune abitazioni, presenti nelle vicinanze si sono allontanati per sicurezza. In corso gli accertamenti, da parte dei Carabinieri forestali, per risalire alle cause.