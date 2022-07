INCENDIO DI STERPAGLIE SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, stanno intervenendo nel comune di Pelago in Via Vallombrosana, per l’incendio di sterpaglie che è stato prontamente circoscritto. In supporto è stata inviata anche l’autobotte dalla sede centrale.

Sul posto personale volontario AIB della Regione Toscana.

In corso le operazioni di bonifica dell’area.