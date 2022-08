INCENDIO DI STERPAGLIE – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO E L’ELICOTTERO DRAGO

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti alle ore 14:55 nel comune di Poggibonsi in localita’ Campotatti, per un incendio di sterpaglie, situato nelle vicinanze di abitazioni, orti e campi.

In supporto è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e della squadra del distaccamento di Castelfiorentino del comando di Firenze. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.