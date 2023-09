incendio di sterpaglie – sul posto drago 57

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, supportati da una squadra del comando di Prato e dall’elicottero Drago 57 del reparto volo VF di Cecina,

sono intervenuti ieri pomeriggio nel comune di Pistoia Via Forramoro/Via del Crocifisso, per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e vegetazione. L’incendio è stato estinto e vista la vicinanza di alcune abitazioni, una squadra è stata posizionata a protezione di quest’ultime, in prossimità delle stesse.

Sul posto 15 unità e 5 mezzi VF, oltre ad una squadra di volontari AIB. Non si segnalano persone coinvolte nell’evento.