INCENDIO DI STERPAGLIE NEL COMUNE DI ROSIGNANO

I Vigili del fuoco del comando di Livorno, stanno intervenendo nel comune di Rosignano Marittimo in Via Pel di Lupo, per un incendio di sterpaglie e di bosco, dove sono minacciate alcune infrastrutture.

Sono attualmente a lavoro le squadre di terra dove i vigili del fuoco sono a presidio delle abitazioni, e le squadre AIB, mentre sono a lavoro l’elicottero Drago 60 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Cecina e 2 elicotteri antincendio della Regione Toscana.