INCENDIO DI BOSCO – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, con il supporto di una squadra del comando di Prato, stanno intervenendo dalle ore 11:20 nel comune di Calenzano in Via di Casaglia, per un incendio di bosco che minaccia alcune abitazioni.

I Vigili del fuoco con le squadre di terra sono a protezione delle abitazioni. Sul posto è attualmente al lavoro l’elicottero Drago 60, insieme a due elicotteri e personale di terra AIB della Regione Toscana.

Notizia in aggiornamento…

Il comando dei vigili del fuoco di Firenze è impegnato anche per un altro incendio che ha coinvolto un’oliveta nel comune di Rufina, sulla SS 67 in località Scopeti, dove stanno intervenendo le squadre di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve con il supporto di un’autobotte inviata dalla sede centrale.

Intervento in corso….