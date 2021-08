Incendio di bosco a Gallicano, intervengono due elicotteri

GARFAGNANA – Continua il dramma degli incendi boschivi sul territorio regionale. Ad essere colpito è stato stavolta anche il territorio del comune di Gallicano dove le fiamme nel pomeriggio di martedì hanno distrutto due ettari e mezzo di bosco in località Sant’Andrea.

Una zona peraltro impervia che ha richiesto pertanto l’intervento di ben due elicotteri del sistema regionale antincendio, uno proveniente da Massa e l’altro da Pistoia. Sul posto anche i vigili del Fuoco, i carabinieri, anche quelli forestali, oltre agli uomini ed ai volontari dell’Unione dei Comuni e del servizio antincendio. Particolarmente difficoltoso l’intervento delle squadre a terra, vista la pendenza della costa impegnata dalle fiamme e la vegetazione fitta.

L’intervento degli elicotteri ed il fumo visibile anche da diversi chilometri di distanza, ha richiamato sul posto anche un po’ di curiosi. L’incendio si è sviluppato vicino ad un piccolo manufatto agricolo e ad alcune arnie e non lontano da una abitazione che comunque non sono stati interessati dalle fiamme. Ci sono volute alcune ore e diversi interventi anche degli elicotteri, per mettere la situazione sotto controllo

