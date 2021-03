Incendio boschivo in valle della Torbola, nel comune di Pescia (PT)

Scritto da Redazione, giovedì 4 marzo 2021 alle 14:14

Un nuovo incendio è in corso in un’area boschiva compresa fra le frazioni di San Quirico e Pontito, nella valle della Torbola, nel comune di Pescia (PT). Sul posto, una zona impervia, si stanno recando squadre del volontariato e della Unione dei Comuni Appennino.

In arrivo anche un elicottero antincendio del sistema regionale che cercherà di contenere le fiamme in una zona difficilmente raggiungibile con i mezzi. Il vento per il momento spinge le fiamme lontano dalle abitazioni.

Ulteriori squadre saranno inviate in zona per cercare di chiudere incendio prima delle ore serali.