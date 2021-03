Incendio boschivo a Santa Maria a Monte (Pi). In azione anche due elicotteri regionali

L’incendio in località Cerretti (Pi)

Incendio boschivo in corso, dalle 14.30 di oggi, a Cerretti, frazione del comune di Santa Maria a Monte (Pi). La zona, costituita da sottobosco fitto di pini e querce, è già stata interessata in passato dalle fiamme.

La Sala operativa della Regione Toscana ha subito inviato sul posto squadre del volontariato di zona, ma a causa del forte vento le fiamme si sono estese rapidamente. Sono state quindi attivate e inviate altre squadre insieme a due direttori delle operazioni per il coordinamento. Inviati anche due elicotteri della flotta regionale antincendio, che stanno effettuando numerosi sganci di acqua per contenere il fronte. Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in supporto per rifornire di acqua i mezzi e a presidio di alcune abitazioni che potrebbero essere minacciate.

Visto il perdurare di situazioni meteo favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, si raccomanda massima attenzione nelle attività agricole e all’aperto e si ricorda che è in vigore il divieto assoluto di effettuare abbruciamenti.