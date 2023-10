Incendio boschivo a Calenzano, Firenze

Un incendio sta interessando un’area boscata in località San Pietro in Casaglia, nel comune di Calenzano, dove stanno operando squadre dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi e due elicotteri della flotta regionale. Presenti anche un elicottero dei Vigili del fuoco con alcune squadre a terra per proteggere le abitazioni.

La stima della superficie coinvolta dalle fiamme è al momento di circa 3 ettari e mezzo tra bosco e oliveto.

Si torna a raccomandare la massima attenzione e il rispetto delle prescrizioni regionali nello svolgimento delle operazioni di abbruciamento di residui vegetali.