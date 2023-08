incendio all’interno di un appartamento in una palazzina in via Val d’Ossola, a Prato. sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina, alle ore 10:00 circa con due squadre, una dal distaccamento di Montemurlo ed una dalla sede centrale, oltre ad una autoscala ed una autobotte, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento in una palazzina in via Val d’Ossola, a Prato. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. La residente è riuscita ad uscire autonomamente dall’appartamento ed è stata portata in ospedale per accertamenti dal personale del 118. Non risultano altre persone ferite. Sul posto, oltre al funzionario di guardia e personale dell’Ufficio Polizia Giudiziaria del Comando, erano presenti anche i Carabinieri e Polizia Municipale.