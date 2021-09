Incendio alla palazzina Erp di Marina di Pietrasanta – Sindaco Giovannetti: “Evacuate 8 famiglie”.

Questa notte un incendio ha coinvolto una parte della palazzina di via Ficalucci di proprietà comunale ed adibita ad edilizia residenziale pubblica in gestione ad Erp Lucca.

Il bilancio: 8 famiglie (17 nostri concittadini) evacuate per cui e’ stata trovata soluzione abitativa da parte dei nostri servizi sociali (2 sono state sistemate in hotel e le altre presso famiglie di parenti). 3 feriti tra i residenti: due sono stati già dimessi, una, una signora anziana a cui rivolgo la mia vicinanza ed una preghiera, ha riportato ustioni gravi. Sarà trasferita a Pisa. Il vigile del fuoco che l’ha trascinata fuori eroicamente dalla sua abitazione ha ustioni alle mani.

All’interno di una delle abitazioni era presente la salma di un signora di 82 anni deceduto la sera prima. Non è quindi deceduto in seguito all’incendio e ci tengo a precisarlo per evitare speculazioni.

Gli appartamenti attualmente inagibili sono 8. Le ragioni dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti.

Sul posto è già presente anche la ditta incaricata dei lavori ed i geometri di Erp. Alle famiglie coinvolte la nostra vicinanza e la nostra completa disponibilità per ogni bisogno.

Ringrazio i vigili del fuoco per il tempestivo intervento ed i residenti che hanno dato l’allarme ed aiutato gli altri inquilini a lasciare le abitazioni. Senza questo tempismo non voglio immaginare le conseguenze.