Incendio al quartiere Varignano

Nella mattinata di domenica si e’ sviluppato un incendio non e’ escluso il dolo nell’area esterna di un condominio al quartiere Bonifica al Varignano a Viareggio.Sono andati a fuoco e distrutti tre box in metallo utilizzati come magazzino e un quarto è stato parzialmente danneggiato. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e una volante della polizia per i rilievi.