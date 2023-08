Incendi in Sardegna: evacuate case nel Nuorese, fiamme anche al Poetto

AGI – Un incendio è divampato a Posada (Nuoro) nella zona di Monte Longu e si è rapidamente esteso, alimentato dal forte vento di Maestrale, ingrossandosi e dirigendosi verso Siniscola. Alcune abitazioni tra Posada e la località balneare La Caletta sono state raggiunte dal fuoco e sono state evacuate a San Giovanni.

Ad accrescere la paura, l’esplosione di alcune bombole di gas. Un elicottero della forestale sarda sta operando sul posto, mentre da terra sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco.

Sulla zona si è formata una grande nube di fumo. È stato richiesto alla Protezione civile di far intervenire i Canadair da Roma. Già bruciati diversi ettari di vegetazione, mentre le fiamme si sono avvicinate anche alle strade principali.

Sul rogo di Posada stanno operando 12 squadre dei vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto, 53 uomini con 22 mezzi.

Dopo il vasto rogo di Posada, nel Nuorese, un altro grande incendio si è sviluppato in Sardegna sulla costa del Poetto a Quartu Sant’Elena (Cagliari). Un camping minacciato dalle fiamme è stato evacuato. Il fuoco, alimentato da forti raffiche di maestrale, si è pericolosamente avvicinato anche a diverse ville sul mare.

Sul posto polizia locale, carabinieri e gdf, oltre ai vigili del fuoco. Dal camping, cui non ci si può avvicinare per ragioni di sicurezza, si sono sentite esplosioni. A causarle, probabilmente, sono bombole di gas raggiunte dal fuoco.

Notte drammatica per Muravera, il cui territorio è stato aggredito da un violento incendio che ha letteralmente devastato la località di Feraxi. Lo rende noto il Comune. Ma non solo Muravera è stata sfregiata: anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme alimentate dal forte vento di maestrale che ha imperversato sul sud-est della Sardegna.

Gravissimi i danni a Feraxi dove 4 aziende agricole sono state letteralmente annientate dal fuoco che ha letteralmente ingoiato le riserve di foraggio accumulate. Distrutti anche rinomati agrumeti e una fattoria modello, meta ogni anno di numerose scolaresche. Le fiamme hanno minacciato anche alcune strutture ricettive dalle quali è stato necessario evacuare gli ospiti.

Sul posto stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo Forestale, gli uomini dell’Agenzia, Regionale Forestas e numerosi volontari supportati da Canadair ed elicotteri.

“Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente”.

Un vasto incendio si è sviluppato anche nelle campagne di Sadali, nel Sud Sardegna, dove il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono. Sul posto, in località Longinus, i forestali stanno provvedendo anche alle operazioni di spegnimento a terra.

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Marganai e Fenosu (Oristano), su un incendio in agro nel comune di San Giovanni Suergiu in localita’ Is Concheddus (Sud Sardegna). Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale.